Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де атакували росіяни з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 9.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби окупанти 51 раз атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Три спроби прорвати українську оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку неподалік Приліпки та Западного, при цьому один бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції ЗСУ в районі Шийківки.

Шість спроб загарбників просунутися вперед відбивали українські воїни на Лиманському напрямку біля Борової, Червоного Ставу, Новоселівки, Дробишевого та Озерного, три боєзіткнення продовжуються.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

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