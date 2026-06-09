Більш ніж 500 кажанів загинуло від зневоднення та голоду у квартирі в Харкові

Велику групу мертвих рукокрилих знайшли в Харкові, в квартирі, де господарів не було майже рік.

Про це повідомляє Bats Ukraine (фахівці, які займаються охороною та вивченням рукокрилих в Україні).

«Балконне вікно залишилося відчиненим, і тварини потрапили всередину приміщення. Вибратися назад вони не змогли», – йдеться у повідомленні.

За словами фахівців-біологів, поки квартира чекала на повернення людей, усередині повільно гинула колонія кажанів.

Коли квартиру відкрили, живих тварин там уже не було. Більш ніж 500 кажанів загинуло від зневоднення та голоду.

«Такі випадки трапляються частіше, ніж може здатися. Під час міграцій та пошуку сховищ рукокрилі можуть залітати на балкони, у квартири та інші приміщення, звідки вже не можуть вибратись», – наголошують фахівці.

Агентство Телевидения Новости