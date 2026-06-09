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Дрон окупантів влучив у третій поверх житлового будинку: двоє постраждалих
Внаслідок влучання БпЛА у будинок у Харкові постраждало двоє людей.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, на цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Харків.
«86-річна і 69-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес у Київському районі. Їм надали медичну допомогу на місці», – зазначив Синєгубов.
Зафіксовано влучання у третій поверх житлового будинку. Профільні служби усувають наслідки удару.