На Харківщині дрон окупантів поцілив у автівку: загинула пенсіонерка, ще четверо людей поранені

Сьогодні близько 16:30 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці поблизу Питомника.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«У машині перебувало п’ятеро людей – чоловік і чотири жінки. На жаль, від отриманих поранень 70-річна жінка загинула на місці, ще три жінки 80-ти, 74-х та 49-ти років, а також 62-річний чоловік зазнали численних уламкових поранень і були госпіталізовані до лікарні у Харків», – написав Задоренко у Телеграм.

Подія сталася на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником.

Наразі встановлюється додаткова інформація про цю подію, а також про мету поїздки людей на небезпечну прикордонну територію.

Агентство Телевидения Новости