Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:09
Просмотров: 79

На Харківщині дрон окупантів поцілив у автівку: загинула пенсіонерка, ще четверо людей поранені

На Харківщині дрон окупантів поцілив у автівку: загинула пенсіонерка, ще четверо людей поранені

Сьогодні близько 16:30 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці поблизу Питомника.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«У машині перебувало п’ятеро людей – чоловік і чотири жінки. На жаль, від отриманих поранень 70-річна жінка загинула на місці, ще три жінки 80-ти, 74-х та 49-ти років, а також 62-річний чоловік зазнали численних уламкових поранень і були госпіталізовані до лікарні у Харків», – написав Задоренко у Телеграм.

Подія сталася на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником.

Наразі встановлюється додаткова інформація про цю подію, а також про мету поїздки людей на небезпечну прикордонну територію.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 