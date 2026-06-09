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Синєгубов: наслідки атаки на Харків станом на цю хвилину

Синєгубов: наслідки атаки на Харків станом на цю хвилину

Близько 18:00 по Харкову вдарили БпЛА окупантів.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо, зафіксовано удари чотирьох російських БпЛА.

▪️Слобідський район.

Влучання відкриту місцевість, внаслідок чого сталося займання сухої трави. Пожежу локалізували.

Інформація про постраждалих не надходила.

▪️Київський район.

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Зазнали гострої реакції на стрес жінки 86 і 69 років, отримали медичну допомогу на місці.

▪️Основ’янський район.

Інформація про пошкодження і постраждалих не надходила.

▪️Шевченківський район.

Відбулося падіння уламків дрону, пошкоджено легковий автомобіль. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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