Синєгубов: наслідки атаки на Харків станом на цю хвилину
Близько 18:00 по Харкову вдарили БпЛА окупантів.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, попередньо, зафіксовано удари чотирьох російських БпЛА.
▪️Слобідський район.
Влучання відкриту місцевість, внаслідок чого сталося займання сухої трави. Пожежу локалізували.
Інформація про постраждалих не надходила.
▪️Київський район.
Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Зазнали гострої реакції на стрес жінки 86 і 69 років, отримали медичну допомогу на місці.
▪️Основ’янський район.
Інформація про пошкодження і постраждалих не надходила.
▪️Шевченківський район.
Відбулося падіння уламків дрону, пошкоджено легковий автомобіль. Без постраждалих.