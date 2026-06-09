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Поліція документує наслідки атаки окупантів на цивільний автомобіль на Харківщині

Поліція документує наслідки атаки окупантів на цивільний автомобіль на Харківщині

Внаслідок удару БпЛА одна людина загинула, четверо постраждали.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

9 червня на автодорозі у Дергачівській міській громаді внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено цивільний автомобіль Honda.

У результаті вибуху загинула жінка. Її особа наразі встановлюється. Тілесні ушкодження отримали четверо громадян – три жінки 79, 74, 49 років та 61-річний чоловік. Постраждалих з вибуховими травмами доставили до лікарні. 

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. 

Поліцейські задокументували наслідки обстрілу та зібрали речові докази.За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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