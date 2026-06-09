Поліція документує наслідки атаки окупантів на цивільний автомобіль на Харківщині

Внаслідок удару БпЛА одна людина загинула, четверо постраждали.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

9 червня на автодорозі у Дергачівській міській громаді внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено цивільний автомобіль Honda.

У результаті вибуху загинула жінка. Її особа наразі встановлюється. Тілесні ушкодження отримали четверо громадян – три жінки 79, 74, 49 років та 61-річний чоловік. Постраждалих з вибуховими травмами доставили до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Поліцейські задокументували наслідки обстрілу та зібрали речові докази.За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости