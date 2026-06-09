Через влучання російського БпЛА у житлову триповерхівку у Харкові постраждало двоє людей, виникла пожежа

Харків сьогодні вдень атакували БпЛА росіян — виникли три осередки пожеж.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

У триповерховому житловому будинку сталася пожежа, зруйновано дах, перекриття та конструкції верхніх поверхів.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста.

Також на місці події працюють психологи ДСНС, які надають допомогу мешканцям будинку.

Агентство Телевидения Новости