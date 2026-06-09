Рятувальники показали наслідки пожежі після влучання БпЛА в Холодногірському районі

Внаслідок обстрілу Холодногірського района постраждали троє людей, з них одна дитина.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Удар російського безпілотника стався поблизу житлового будинку в Холодногірському районі міста.

За даними рятувальників. вибуховою хвилею частково зруйновано оселю та пошкоджено сусідні будівлі. Сталася пожежа на площі 80 кв. м.

На місці події під загрозою повторних ударів працювали рятувальники та психологи ДСНС.

Агентство Телевидения Новости