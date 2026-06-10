Окупанти запустили по України 207 дронів із семи напрямків: ППО знешкодила 181 ціль

У ніч на 10 червня, починаючи з 18:00 9 червня рф атакувала Україну 207 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 181 російський безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.

Агентство Телевидения Новости