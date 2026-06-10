Одна людина загинула та 14 постраждали через атаки рф на Харків та передмістя

Уночі 10 червня російські війська атакували Харків безпілотниками «Герань-2». П’ять жінок зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також 9 червня близько 20:45 російський ударний безпілотник атакував Холодногірський район Харкова. Пошкоджено житлові будинки. Постраждали троє людей: 70-річна та 48-річна жінки, а також 14-річна дівчина.

Того ж вечора російський БпЛА влучив у забудову у Київському районі. Внаслідок удару виникла пожежа. Гострої реакції на стрес зазнали дві жінки.

Близько 16:25 російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на дорозі поблизу села Питомник Харківського району. Загинула жінка. Ще четверо людей отримали поранення: жінки віком 79, 74 та 49 років, а також 61-річний чоловік.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости