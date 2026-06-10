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Одна людина загинула та 14 постраждали через атаки рф на Харків та передмістя

Одна людина загинула та 14 постраждали через атаки рф на Харків та передмістя

Уночі 10 червня російські війська атакували Харків безпілотниками «Герань-2». П’ять жінок зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також 9 червня близько 20:45 російський ударний безпілотник атакував Холодногірський район Харкова. Пошкоджено житлові будинки. Постраждали троє людей: 70-річна та 48-річна жінки, а також 14-річна дівчина.

Того ж вечора російський БпЛА влучив у забудову у Київському районі. Внаслідок удару виникла пожежа. Гострої реакції на стрес зазнали дві жінки.

Близько 16:25 російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на дорозі поблизу села Питомник Харківського району. Загинула жінка. Ще четверо людей  отримали поранення: жінки віком 79, 74 та 49 років, а також 61-річний чоловік.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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