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Росія знову атакувала Харків дронами: влучання зафіксували у трьох районах
Уранці 10 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксували у Шевченківському, Індустріальному та Немишлянському районах міста.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Шевченківському районі внаслідок атаки БпЛА загорівся приватний будинок. На місці працюють підрозділи ДСНС.
Також було зафіксовано влучання російських дронів в Індустріальному районі та Немишлянському районах.
Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, у результаті падіння «шахеду» у Немишлянському районі постраждала одна людина, горить автомобіль.