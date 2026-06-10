Росія знову атакувала Харків дронами: влучання зафіксували у трьох районах

Уранці 10 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксували у Шевченківському, Індустріальному та Немишлянському районах міста.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі внаслідок атаки БпЛА загорівся приватний будинок. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Також було зафіксовано влучання російських дронів в Індустріальному районі та Немишлянському районах.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, у результаті падіння «шахеду» у Немишлянському районі постраждала одна людина, горить автомобіль.

Агентство Телевидения Новости