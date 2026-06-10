Окупанти били по Харкову та шести районах області безпілотниками: що відомо про атаки РФ за добу

Минулої доби під обстрілами перебували місто Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Лозівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Проти мирного населення окупанти застосували безпілотні літальні апарати різних типів. Одна людина загинула, ще 15 постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Російські військові завдали ударів БпЛА по Київському, Слобідському, Основ’янському, Шевченківському, Новобаварському та Холодногірському районах Харкова. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, паркани, залізничну інфраструктуру, складські приміщення. Постраждали десятеро людей: 86, 69, 68, 74, 35, 81, 42, 48, 70-річні жінки, 14-річна дівчина.

У Чугуєві внаслідок влучання БпЛА пошкоджено цивільне підприємство та автомобілі, спалахнула пожежа.

Російський безпілотник поцілив в будівлю АЗС у селищі Печеніги. Також пошкоджено легкові автівки.

У селі Грушівка Куп’янського району пошкоджено сільський клуб, селі Борівське – будинок, у селі Хатнє – автомобіль.

Через російські обстріли у Дергачівській громаді пошкоджено приватні будинки та автомобіль. Одна жінка загинула, ще чотири людини постраждали.

У селищі Високий зазнала поранень 86-річна жінка.

У місті Лозова внаслідок удару БпЛА пошкоджено вікна в будинку та автомобіль.

У селищі Золочів Богодухівського району пошкоджено легковий автомобіль.

Село Писарівка росіяни атакували дронами. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

Масованого удару зазнали села Лютівка та Клинова-Новоселівка. Знищено та пошкоджено будинки.

У селі Співаківка Ізюмського району сталося загоряння лісового масиву. Внаслідок влучання БпЛА у селі Слабунівка пошкоджено житлові будинки.

Агентство Телевидения Новости