На Харківщині викрили схему з «бойовими» виплатами на сотні тисяч: затримано трьох офіцерів

У Харківській області трьом посадовим особам армійського корпусу повідомили про підозру у вимаганні грошей від підлеглих військовослужбовців за внесення до документів про нібито участь у бойових завданнях. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становила 274 тисячі гривень.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону.

У грудні 2025 року начальник логістики – заступник командира корпусу – організував отримання хабарів від підлеглих військовослужбовців. До реалізації схеми він залучив начальника відділу логістики та офіцера організаційно-планового відділу логістики.

У лютому 2026 року начальник відділу логістики за вказівкою заступника командира корпусу висунув підлеглому офіцеру вимогу щодо систематичної передачі грошових коштів за включення його та інших військовослужбовців до рапортів про нібито участь у бойових і спеціальних завданнях.

За даними слідства, фігуранти, використовуючи службове становище, поставили підлеглого у залежне становище, створивши умови, за яких відмова від передачі коштів могла призвести до негативних наслідків під час проходження служби.

23 березня 2026 року один із підозрюваних одержав від підлеглого 40 тис. грн за включення до рапортів на виплату додаткової грошової винагороди за лютий місяць. Згодом він висунув вимогу передати ще 36 тис. грн за аналогічні виплати за березень, а також доручив зібрати 154 тис. грн з інших військовослужбовців, загалом 190 тис. грн.

29 квітня 2026 року у службовому кабінеті фігуранти отримали від підлеглого ще 190 тис. грн.

28 травня після одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 44 тис. грн підозрюваних затримали.

Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить 274 тис. грн.

Під час санкціонованих за місцями проживання підозрюваних, в автомобілях та на території військового корпусу вилучено планшет, документацію щодо нарахування та виплати додаткової грошової винагороди, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 343 тис. грн, 9 900 доларів та 80 євро.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру трьом посадовим особам армійського корпусу: начальнику логістики – заступнику командира корпусу, начальнику відділу логістики штабу та офіцеру організаційно-планового відділу логістики за ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: двом фігурантам – 332 800 грн, організатору протиправної діяльності – 499 200 грн.

Агентство Телевидения Новости