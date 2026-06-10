Росія атакувала Лозівську громаду дронами: пошкоджено понад 20 будинків

Сьогодні, 10 червня, російські безпілотники атакували Лозівську громаду Харківської області. Внаслідок ударів пошкоджено понад 20 житлових будинків та автомобіль.

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Влучання російських БпЛА зафіксували в приватному секторі міста Лозова та на території старостинських округів громади.

Пошкоджено автомобіль та понад 20 житлових будинків. Руйнувань зазнали шість дахів, також вибито понад 60 вікон.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Агентство Телевидения Новости