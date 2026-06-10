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Частина Харкова на день залишиться без води: адреси відключень

Частина Харкова на день залишиться без води: адреси відключень

У четвер, 11 червня, частина Індустріального району Харкова тимчасово залишиться без водопостачання. Обмеження пов’язані з проведенням планових робіт із підготовки систем до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Завтра з 8:30 до 22:00 буде припинено подачу води для частини споживачів Індустріального району.

Відключення пов’язане з проведенням планових робіт із підготовки мереж до осінньо-зимового періоду.

Без води залишаться жителі частини Індустріального району, зокрема селища Докучаєва, селища Докучаєвського, мікрорайонів Горизонт-1, Горизонт-2, 759, 759-а, 761, а також Роганського промвузла.

Водопостачання мікрорайону Шариковий здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Жителів просять заздалегідь зробити необхідний запас води.

Агентство Телевидения Новости

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