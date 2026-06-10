«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів на Харківщині та Дніпропетровщині

10 червня через запізнення приміського поїзда №6305 Харків – Огульці затримується відправлення поїзда №6357 Огульці – Божкове.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Пересадковий рейс затримали орієнтовно на 50-60 хвилин, щоб забезпечити пересадку пасажирів, які прибувають із Харкова.

Також у компанії попередили про можливі відхилення від графіка руху поїздів на Харківщині та Дніпропетровщині.

«Наразі затримуємось з безпекових міркувань на Харківщині та Дніпропетровщині, просимо слухати оголошення на станціях та вокзалах», – йдеться в повідомленні.

Окремі рейси в цих областях можуть прямувати з відхиленням від графіка до двох годин.

Агентство Телевидения Новости