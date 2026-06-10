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Кількість постраждалих через удар рф по Харкову зросла до вісьмох людей

Кількість постраждалих через удар рф по Харкову зросла до вісьмох людей

Уранці 10 червня у Харкові під ударами російських БпЛА перебували чотири райони. Постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Починаючи з 9 ранку зафіксовано влучання російських БпЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах Харкова.

23-річна жінка зазнала вибухових поранень, у 77-річної жінки діагностували отруєння чадним газом.

Ще шестеро людей мали гостру реакцію на стрес: жінки  27, 33, 38, 57 і 75 років та 50-річний чоловік.

«Госпіталізації ніхто не потребував – усім надали медичну допомогу на місці», – повідомив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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