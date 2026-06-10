Енергетики у Харкові ліквідують наслідки атаки російських БпЛА

В Харкові енергетики усувають наслідки атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Ремонтні бригади Харківобленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередачі, підключають будинки приватного сектору до енергоживлення.

«Наша головна задача – якнайшвидше забезпечити електроенергією домівки харківʼян, щоб люди мали змогу оговтатися від обстрілу та повернутися до звичного життя», – каже начальник Холодногірського району електричних мереж Олександр Устиченко.

За даними енергетиків, протягом лише травня поточного року в Харкові та Харківській області майстри Харківобленерго повернули світло понад 82 тисячам споживачів.

Агентство Телевидения Новости