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Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону: 1,56 трлн грн

Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону: 1,56 трлн грн

10 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансування сектору безпеки і оборони.

Свої голоси «за» віддали 242 нардепи, повідомляє Кореспондент.

Проєктом закону пропонується суттєво переглянути держбюджет-2026: доходи планують збільшити більш ніж на 2,29 трлн грн, а видатки – на 1,64 трлн грн. При цьому видатки бюджету на безпеку і оборону зростуть на 1,561 трлн грн, з них 174,3 млрд грн передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців.

Збільшення планується завдяки трьом джерелам:

фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) – 2 трлн 221 млрд грн;додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС Ukraine Facility) – 47,7 млрд грн;збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових – 22,6 млрд гривень.

Агентство Телевидения Новости

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