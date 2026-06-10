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Правоохоронці показали наслідки удару по Харкову: фото, відео

Правоохоронці показали наслідки удару по Харкову: фото, відео

10 червня, близько 9:40 російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок в Немишлянському районі міста. Відбулося займання, пошкоджено автомобілі. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також о 10:30 російський БпЛА вдарив по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі. Поранення дістала 32-річна жінка. У 77-річної жительки діагностували отруєння чадним газом. Ще три жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Для атак війська рф застосували безпілотники «Герань-2».

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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