Знущалися та погрожували вбивством: суд відправив двох жителів Харківщини за ґрати на 13 років

Суд визнав винними двох жителів Харківщини, які напали на чоловіка у його квартирі, побили його та вимагали гроші. За скоєний в умовах воєнного стану розбій обох засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у квітні 2023 року 33-річний та 38-річний жителі Лозівського району спланували напад на знайомого жителя селища Панютине. Вони одягнули медичні маски та піднялися до квартири чоловіка. Щойно господар відчинив двері, його вдарили кулаком в обличчя, від чого він упав.

Зловмисники увірвалися до помешкання. Поки один із них притискав потерпілого до підлоги та бив по голові і тулубу, інший зачинив двері на замок. Вони почали вимагати гроші та коштовності, проте отримали відмову.

«Потерпілий спробував підвестися і вибігти в під’їзд, щоб покликати на допомогу, але один із нападників наздогнав його та вдарив по голові руків’ям пістолета. Спільники приставляли зброю до скроні чоловіка, погрожували вбивством, а потім зв’язали його руки та ноги мотузкою і відтягнули до іншої кімнати. Один із них продовжив завдавати потерпілому численних ударів по всьому тілу, від чого той втратив свідомість. Інший у цей час нишпорив по квартирі», – розповіли в прокуратурі.

Не знайшовши жодних коштовностей, зловмисники вкрали телефон і втекли.

Зв’язаного чоловіка на підлозі вітальні виявила дружина, яка повернулася додому. Вона негайно викликала швидку та поліцію. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Близько тижня нападники переховувалися від слідства, однак правоохоронці їх викрили та повідомили про підозру, а під час обшуку в одного з них вилучили викрадений телефон.

На вирок вони очікували під вартою. У суді обвинувачені вину не визнали. Зазначили, що жодним чином не причетні до вказаного злочину, а справу вважають сфабрикованою.

Обох чоловіків суд визнав винними у розбої, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Суд призначив їм покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости