Погода різко погіршиться: синоптики попередили про грози, град і шквали

У другій половині дня 10 червня на Харківщині очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, град і шквалистий вітер.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

За прогнозом, у другій половині дня та до кінця доби у Харкові очікуються гроза, град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

На території області прогнозують грози, місцями град і шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.

У зв’язку з несприятливими погодними умовами оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Агентство Телевидения Новости