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Погода різко погіршиться: синоптики попередили про грози, град і шквали
У другій половині дня 10 червня на Харківщині очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, град і шквалистий вітер.
Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.
За прогнозом, у другій половині дня та до кінця доби у Харкові очікуються гроза, град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.
На території області прогнозують грози, місцями град і шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.
У зв’язку з несприятливими погодними умовами оголошено І рівень небезпечності – жовтий.