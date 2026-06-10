У селищі Мала Данилівка через обстріл пошкоджено шість будинків

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу селища Мала Данилівка пошкоджено шість приватних домоволодінь.

Серед мешканців постраждалих немає, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

За його словами, основні пошкодження — вибиті вікна та двері, пошкоджене скління, а також господарські споруди й інші об’єкти, розташовані на території домоволодінь.

Наразі триває обстеження пошкоджень та фіксація наслідків обстрілу.

Агентство Телевидения Новости