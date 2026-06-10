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Померла російська акторка, путіністка та зірка радянського кіно Людмила Чурсіна

Померла російська акторка, путіністка та зірка радянського кіно Людмила Чурсіна

Померла російська акторка Людмила Чурсіна, яка підтримала окупацію українського Криму та розв’язану росією широкомасштабну війну в Україні.

Про це повідомляє Кореспондент.

Народна артистка СРСР померла у віці 84 років.

Чурсіна стала однією з найвідоміших акторок радянського кінематографа, зігравши десятки яскравих ролей у кіно та театрі. Водночас її громадянська позиція в останні роки неодноразово ставала предметом дискусій.

Вона здобула широку популярність завдяки роботам у фільмах «Донська повість», «Угрюм-ріка», «Вірінея», «Журавушка», «Щит і меч» та «Любов Ярова». Її акторська кар’єра охопила кілька десятиліть, а з 1984 року вона працювала в одному з провідних театрів Москви.

У 1968 році акторка стала лауреаткою Державної премії РФСР за ролі у стрічках «Угрюм-ріка», «Вірінея» та «Журавушка». Саме роль у фільмі «Журавушка» принесла їй також нагороду міжнародного кінофестивалю в іспанському Сан-Себастьяні.

Однак громадська діяльність Чурсіної викликала неоднозначну реакцію. У 2014 році вона підтримала незаконну анексію Криму росією, а після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році висловила підтримку діям російської влади.

Агентство Телевидения Новости

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