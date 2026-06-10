Померла російська акторка, путіністка та зірка радянського кіно Людмила Чурсіна

Померла російська акторка Людмила Чурсіна, яка підтримала окупацію українського Криму та розв’язану росією широкомасштабну війну в Україні.

Про це повідомляє Кореспондент.

Народна артистка СРСР померла у віці 84 років.

Чурсіна стала однією з найвідоміших акторок радянського кінематографа, зігравши десятки яскравих ролей у кіно та театрі. Водночас її громадянська позиція в останні роки неодноразово ставала предметом дискусій.

Вона здобула широку популярність завдяки роботам у фільмах «Донська повість», «Угрюм-ріка», «Вірінея», «Журавушка», «Щит і меч» та «Любов Ярова». Її акторська кар’єра охопила кілька десятиліть, а з 1984 року вона працювала в одному з провідних театрів Москви.

У 1968 році акторка стала лауреаткою Державної премії РФСР за ролі у стрічках «Угрюм-ріка», «Вірінея» та «Журавушка». Саме роль у фільмі «Журавушка» принесла їй також нагороду міжнародного кінофестивалю в іспанському Сан-Себастьяні.

Однак громадська діяльність Чурсіної викликала неоднозначну реакцію. У 2014 році вона підтримала незаконну анексію Криму росією, а після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році висловила підтримку діям російської влади.

Агентство Телевидения Новости