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В Україні з’явилося нове свято: День Сил безпілотних систем ЗСУ

В Україні з’явилося нове свято: День Сил безпілотних систем ЗСУ

В Україні офіційно встановили нове військове свято – День Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ із посиланням на відповідний указ №485/2026 на сайті глави держави.

Указом Президента України Володимира Зеленського №485/2026 від 10 червня 2026 року в Україні встановлено День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначатимуть щороку 11 червня.

Нове свято запроваджено з метою створення нових військових традицій в Україні.

Президент ухвалив це рішення, ураховуючи важливу роль Сил безпілотних систем Збройних Сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

«Установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначати щороку 11 червня», – йдеться в тексті офіційного документа.

Агентство Телевидения Новости

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