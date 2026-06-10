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На Харківщині велосипедист наїхав на міну: у важкому стані його госпіталізовано
56-річний мешканець Козачої Лопані зазнав численних уламкових поранень унаслідок детонації російської міни.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Подія сталася сьогодні близько 18:00. Чоловік пересувався велосипедом по території селища і наїхав на вибухонебезпечний пристрій», – зазначив Задоренко.
За його словами, чоловіка у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Лікарі намагаються врятувати його життя.
«Окупанти цілеспрямовано засипають територію вибухонебезпечними предметами, які становлять смертельну загрозу для населення», – наголошує Задоренко.