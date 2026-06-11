Окупанти запустили по Україні 221 БпЛА та два «Іскандерами»

У ніч на 11 червня, починаючи з 18:00 10 червня, рф атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Бєлгородської області. Також окупанти запустили 221 ударний БпЛА Shahed, зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 7:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 195 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Агентство Телевидения Новости