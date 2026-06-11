Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 77

Окупанти запустили по Україні 221 БпЛА та два «Іскандерами»

Окупанти запустили по Україні 221 БпЛА та два «Іскандерами»

У ніч на 11 червня, починаючи з 18:00 10 червня, рф атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Бєлгородської області. Також окупанти запустили 221 ударний БпЛА Shahed, зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ,  Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 7:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 195 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 