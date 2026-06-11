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Захищав Україну з 2022 року: на фронті загинув штурмовик 92-ї бригади з Харківщини

Захищав Україну з 2022 року: на фронті загинув штурмовик 92-ї бригади з Харківщини

На війні з окупантами загинув військовослужбовець 92-ї окремої штурмової бригади Віталій Білостоцький. Захисник поліг 30 травня 2026 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Віталій Білостоцький народився 12 червня 1976 року в селі Литвинівка. Навчався у Черемушнянській школі, яку закінчив у 1991 році. Після цього вступив до Рокитянського училища, де здобув спеціальність тракториста-машиніста широкого профілю.

У 1994 році Віталій Білостоцький був призваний на строкову військову службу. До повномасштабного вторгнення працював у Харкові охоронцем в АТ «Харківміськгаз».

У червні 2022 року Віталій Білостоцький став на захист України. Служив у складі 92-ї окремої штурмової бригади.

30 травня 2026 року військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Широке Запорізької області.

У Віталія Білостоцького залишилися мати, сестра та троє племінників.

Агентство Телевидения Новости

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