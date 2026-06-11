Росіяни атакували дронами Харків та 21 населений пункт області: є постраждалі та руйнування

Протягом доби обстрілів зазнали Харків і 21 населений пункт Харківської області. Для ударів по Харківщині окупанти застосували вісім БпЛА «Герань-2», шість БпЛА «Молнія», десять FPV-дронів та 30 БпЛА, тип яких встановлюється.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували безпілотниками Немишлянський, Київський, Шевченківський та Індустріальний райони Харкова. Постраждали 11 людей: чоловіки 50 і 58 років та жінки 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 років. Пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, приватний будинок, дев’ять автомобілів, гараж.

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 55-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки, навчальний заклад (с. Івашки), автомобіль (с. Максимівка), цивільне підприємство (сел. Золочів), господарчі споруди (с. Писарівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка), два приватні будинки, дві господарчі споруди (с. Завадське);у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Манцівка), цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Шипувате), багатоквартирний будинок (с. Борівське), приватний будинок, складське приміщення, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Шевченкове);у Харківському районі пошкоджено гараж, альтанку (сел. Мала Данилівка), гараж (с. Руські Тишки), приватний будинок (с. Борщова), магазин (сел. Слатине), цивільне підприємство (м. Дергачі);у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

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