Російський агент готував у Харкові два теракти: СБУ вилучила у затриманого 12 кг вибухівки

У Харкові затримали агента ФСБ, який готував серію терактів у місті. Під час обшуків у нього вилучили понад 12 кг вибухових речовин та компоненти для саморобних вибухових пристроїв.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як встановило розслідування, зловмисник отримав інструкцію з рф на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Основою для бомб мали стати 12 кілограмів вибухової речовини, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації.

Готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині міста і доповісти про це куратору від фсб. Надалі росіяни сподівалися підірвати закладки в годину-пік під час найбільшого зосередження цивільного населення на вулицях Харкова.

Співробітники СБУ затримали агента у червні 2026 року в орендованій квартирі. В цей момент він перебував на відеозв’язку із російським спецслужбістом, який інструктував його щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою.

За матеріалами справи, завдання фсб виконував завербований росіянами безробітний житель Кіровоградщини. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

Після вербування окупанти відрядили агента до Харкова, де він орендував житло і придбав компоненти для виготовлення саморобних бомб.

Під час обшуків у затриманого вилучили понад 12 кг вибухових речовин, інші складові до вибухових пристроїв та мобільні телефони, які він змінював для конспірації.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Після завершення ініційованих СБУ фахових експертиз планується додаткова кваліфікація злочинів фігуранта за незаконне виготовлення та поводження з вибуховими речовинами.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости