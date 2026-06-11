Понад добу немає зв’язку: на Харківщині розшукують 15-річну дівчину
У Харківській області поліція розшукує 15-річну дівчину, яка поїхала до Харкова в гості до родича та не повернулася додому.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Співробітники відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 встановлюють місцеперебування Сіренко Крістіни 2011 року народження.
9 червня, близько 14:00, дівчина виїхала до Харкова в гості до свого двоюрідного брата. Станом на теперішній час додому вона не повернулася.
На вигляд розшукуваній 15-16 років, зріст близько 152 см, худорлявої статури, світле волосся.
Була одягнена в чорну кофту, чорні спортивні штани зі світлими смугами та кросівки Nike. При собі мала білу сумку.
За інформацією правоохоронців, дівчина може перебувати зі своєю подругою.
Громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування Крістіни Сіренко, просять повідомити до поліції за телефонами 102, 0639556281, 0684205750, 0972222001 чи іншим зручним способом.