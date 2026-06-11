Одинадцятеро людей постраждали на Харківщині через російські обстріли

З 10 по 11 червня під обстрілами перебували Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів. Для ударів окупанти застосували БпЛА різних типів, постраждали 11 людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Війська рф завдали ударів безпілотниками по Харкову. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, гаражі. Постраждали 11 людей.

У Чугуєві ударом БпЛА пошкоджено приватне підприємство. Сталася пожежа.

Окупанти вдарили дроном по цивільному підприємству у Дергачах. Через удари БпЛА у селищі Мала Данилівка пошкоджено будинки, у селищі Слатине – магазин.

Дістав вибухових травм 56-річний житель селища Козача Лопань, який на велосипеді наїхав на вибухонебезпечний предмет. Чоловіка доставили до харківської лікарні.

У селищі Борівське Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру. У селищі Шевченкове зазнали пошкоджень складські приміщення, автомобіль медичної допомоги. У селах Манцівка та Шипувате пошкоджено та зруйновано будинки. У селищі Великий Бурлук пошкоджено цивільне підприємство.

Унаслідок ударів дронами знищено приватні будинки та пошкоджено ліцей в селі Івашки Золочівської громади. У селі Писарівка частково знищено господарчі споруди. Війська рф завдали удару БпЛА по селищу Золочів, внаслідок чого було пошкоджено цивільне підприємство.

Також російські війська атакували дронами села Одноробівка та Завадське. Внаслідок ударів спалахнула пожежа. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди.

Агентство Телевидения Новости