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У Харкові розшукують живодера, який до смерті закатував кошеня

У Харкові розшукують живодера, який до смерті закатував кошеня

У Харкові поліція розслідує жорстоке вбивство кошеняти, яке зафіксували на відео. Невідомий завдавав тварині ушкоджень плоскогубцями, від отриманих травм вона загинула.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Наприкінці травня до поліції Індустріального району надійшло повідомлення про можливе жорстоке поводження з твариною.

За словами заявниці, на її особистий обліковий запис у месенджері надійшло відеоповідомлення, на якому зафіксовано жорстоке поводження з кошеням. На записі невстановлена особа тримає тварину та за допомогою плоскогубців завдає їй ушкоджень. Унаслідок отриманих травм кошеня загинуло.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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