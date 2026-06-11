У Харкові розшукують живодера, який до смерті закатував кошеня
У Харкові поліція розслідує жорстоке вбивство кошеняти, яке зафіксували на відео. Невідомий завдавав тварині ушкоджень плоскогубцями, від отриманих травм вона загинула.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Наприкінці травня до поліції Індустріального району надійшло повідомлення про можливе жорстоке поводження з твариною.
За словами заявниці, на її особистий обліковий запис у месенджері надійшло відеоповідомлення, на якому зафіксовано жорстоке поводження з кошеням. На записі невстановлена особа тримає тварину та за допомогою плоскогубців завдає їй ушкоджень. Унаслідок отриманих травм кошеня загинуло.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.