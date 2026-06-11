«Врятувала гілка завтовшки 5 сантиметрів»: боєць НГУ розповів, як дивом вижив після мінометного удару

Нацгвардієць Віталій служить у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф» та наразі виконує завдання в районі відповідальності Тактичної групи «Слобода». Раніше він воював на Запорізькому та Кремінському напрямках.

Історію бійця розповіли у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Під час одного з бойових епізодів підрозділ Віталія потрапив під мінометний обстріл.

«Ми утримували позицію. Була робота міномета по нас, бо схоже, що нас вирахували. Били точно. Врятувала гілка завтовшки 5 сантиметрів. Інакше б нам залетіло б просто в окоп і тоді було б без шансів. Тоді ударною хвилею дуже зачепило. Власне тоді я й отримав контузію. Мого побратима засипало. Він, до речі, на іншому блокпосту зараз працює. Ми з ним ще у Бердянську служили до повномасштабного вторгнення. Насилу ми відкопали його, проте продовжували утримувати позицію», – розповідає Віталій.

Сьогодні військовослужбовець проходить службу у патрульному батальйоні та несе службу на блокпостах на Харківській окружній дорозі.

«Головним у своїй роботі вважаю розуміння під час спілкування з людьми, які перетинають нашу зону відповідальності. Так, у деяких людей накопичуються негативні емоції, і вони іноді не можуть з ними впоратись. Зокрема через обстріли чи інші стресові ситуації. Втім більшість подорожніх усвідомлюють, що ми тут для їхньої ж безпеки», – ділиться Віталій.

Він зазначає, що серйозно ставиться до безпекових аспектів служби, оскільки кількість ударів російських БпЛА по блокпостах зростає. Якщо раніше для боротьби з дронами переважно використовували автомати та кулемети, то тепер на озброєнні бійця є дробовик, який за потреби може застосовуватися проти FPV-дронів на коротких дистанціях.

Агентство Телевидения Новости