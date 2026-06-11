Жителя Полтавщини затримали за вбивство військового на замовлення рф

На Полтавщині затримали 19-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ. На замовлення російських спецслужб зловмисник відправив морпіху пляшку алкоголю з отруйною речовиною.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, через Telegram підозрюваний отримав завдання від представника спецслужб рф. За винагороду у 5 тис. грн він мав організувати отруєння 23-річного морського піхотинця.

Для цього спецслужби рф, використовуючи фейковий акаунт дівчини, налагодили спілкування з військовим та домовилися надіслати йому «подарунок». Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, ввів до неї отруйну суміш на основі метадону та відправив поштою до Житомира.

Військовослужбовець отримав посилку та вжив алкоголь. Через кілька днів він помер у реанімації внаслідок отруєння.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Йому інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до організації та виконання злочину.

Агентство Телевидения Новости