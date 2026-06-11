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FPV-дрони, КАБи та «Молнія»: росіяни атакували Золочівську громаду на

FPV-дрони, КАБи та «Молнія»: росіяни атакували Золочівську громаду на

З 10 по 11 червня російські війська завдали серії ударів по населених пунктах Золочівської громади Харківської області. Внаслідок атак пошкоджено підприємство та заклад освіти, а також знищено кілька приватних будинків.

Про це повідомив голова Богодухівської РВА Анатолій Рисцов.

У селищі Золочів внаслідок удару БпЛА «Молнія» пошкоджено будівлю підприємства. Постраждалих немає.

По селу Івашки російські війська завдали серії ударів FPV-дронами. Внаслідок обстрілів знищено два приватні будинки та пошкоджено заклад освіти. Інформації про постраждалих не надходило.

На село Басове окупанти скинули КАБ. Інформація про руйнування або постраждалих наразі не надходила.

У селі Одноробівка в результаті комбінованої атаки із застосуванням КАБ та БпЛА «Молнія» знищено приватний будинок і пошкоджено господарські споруди. Даних про постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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