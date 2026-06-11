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У Харкові прокуратура розкрила сімейний злочин: незаконне заволодіння квартирою

У Харкові прокуратура розкрила сімейний злочин: незаконне заволодіння квартирою

У Харкові правоохоронці розкрили випадок незаконного заволодіння квартирою, до якого, за даними слідства, причетні свекор та його невістка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як встановлено, у травні 2024 року чоловік використав підроблений договір дарування, нібито укладений ще у 2002 році. У документі зазначалося, що співвласники квартири подарували йому нерухомість у власність, однак фактично жодних таких правочинів не існувало.

На підставі фальсифікованого документа державний реєстратор зареєстрував право власності на квартиру в Харкові за фігурантом, унаслідок чого майно вибуло з законної власності співвласників.

Далі учасники схеми організували низку перепродажів нерухомості через сторонніх осіб, які не були обізнані про її злочинне походження.

У серпні 2024 року квартиру реалізували. Унаслідок таких дій власникам квартири завдано збитків на суму понад 1,3 млн грн, що підтверджено експертизою.

Нині свекру та його невістці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та повного кола причетних осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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