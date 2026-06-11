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У п’ятницю в Харкові відбудеться сесія міської ради

У п’ятницю в Харкові відбудеться сесія міської ради

П’ятдесят шоста позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 12 червня в дистанційному режимі.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

У прядку денному понад 20 питань, серед яких надання згоди декільком комунальним підприємствам на отримання кредиту, про звіт тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕТ» та інші.

Початок сесії – об 11:00.

Агентство Телевидения Новости

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