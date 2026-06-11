Внаслідок ранкової ДТП у Харкові постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей

Постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей: поліція встановлює обставини ДТП у Харкові.

Про це повідомляє ГУНП в Харківскій області. Аварія сталася 11 червня близько 7:00 на проспекті Героїв Харкова.

За адресою сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-21099та мікроавтобуса Mercedes. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей з легкового автомобіля: жінка-водій та пасажири – двоє жінок та діти 2, 3 і 7 років. Діти отримали легкі тілесні ушкодження.

За фактом аварії відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцією проведено огляд місця події, встановлюються свідки та очевидці, а також обставини ДТП.

Агентство Телевидения Новости