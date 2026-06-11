Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:33
Просмотров: 61

На Харківщині чоловік заманив 5-річну дівчинку до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії

На Харківщині чоловік заманив 5-річну дівчинку до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії

У Харківському районі правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, який вчинив дії сексуального характеру з дитиною.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

6 червня 2026 року в одному з населених пунктів Харківського району двоє маленьких дівчаток віком 5 та 6 років бавились на вулиці.

До них підійшов місцевий мешканець. Він запропонував малечі «пограти» і заманив їх до покинутої будівлі. Там він вчинив щодо 5-річної дитини дії сексуального характеру.

«Найстрашніше те, що дівчинка через свій вік навіть не зрозуміла, яке лихо з нею сталося. Для неї це справді залишалося просто грою, правила якої придумав дорослий. Саме як про звичайну гру вона розповіла вдома мамі. Жінка негайно викликала правоохоронців», – розповіли у прокуратурі.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області 30-річному чоловіку повідомлено про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 КК України).

Наразі тривають слідчі дії. Аби не завдати дітям додаткових травм, допити дівчаток проводять за спеціальними делікатними методиками, які забезпечують психологічну безпеку та виключають будь-який тиск.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 