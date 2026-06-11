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Слобожанські «Скіфи» стали переможцями Харківського турніру з мініфутболу

Слобожанські «Скіфи» стали переможцями Харківського турніру з мініфутболу

Команда 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ перемогла на турнірі по мініфутболу у Харкові.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

10 червня у Харкові відбулися фінальні матчі турніру з міні-футболу серед ветеранів війни та військовослужбовців.

Результати турніру став закономірним та передбачуваним – абсолютним переможцем, виборовши 1 місце, стала команда 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

«Для нашої команди було принципово та важливо здобути цю перемогу, адже «Скіфи» не лише сміливі серцем, а й незламні духом. Тож, ми прагнемо перемоги в усьому – і на полі бою, і на спортивних майданчиках. Так гартується наш командний дух, вміння відчувати та підтримувати один одного», – наголосив начальник фізичної підготовки та спорту бригади Сергій Кіяшко.

Агентство Телевидения Новости

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