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На Харківщині розшукали неповнолітню, яка пішла гуляти та зникла

На Харківщині розшукали неповнолітню, яка пішла гуляти та зникла

На Харківщині поліцейські розшукали та повернули додому зниклу дівчину.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 10 червня року до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення від мешканки села Логачівки про зникнення її 14-річної доньки. За словами заявниці, напередодні дівчина пішла гуляти та не повернулась.

Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітньої. Вона перебувала у знайомих дівчат.

Жодних протиправних дій щодо неї не скоєно. Розшукувану правоохоронці повернули додому та провели профілактичну бесіду з нею та її матір’ю.

Поліція Харківщини закликає батьків бути уважними до місця перебування своїх дітей та своєчасно повідомляти правоохоронців у разі їх зникнення.

Агентство Телевидения Новости

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