Мікробіолог, фінансовий директор та спеціаліст-юрисконсульт: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 11 червня 2026 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2336 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Фінансовий директор – 60 000 грн.2. Водій автотранспортних засобів – 55 000 грн.3. Спеціаліст-юрисконсульт – 50 000 грн.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій – 35 000 грн.5. Головний економіст – 31 300 грн.6. Мікробіолог – 28 050 грн.7. Фахівець з публічних закупівель – 25 500 грн.8. Оператор конвеєрної лінії – 22 000 грн.9. Інженер з метрології – 21 300 грн.10. Гірник – 19 500 грн.З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

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