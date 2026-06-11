Шахрайство з інвалідністю у Харкові: оголошено підозру чотирьом підозрюваним, включно з акторкою оперного театру

«Сервіс» під ключ за шість тисяч доларів: організатори схеми влаштовували фейкові госпіталізації та вчили клієнтів, як правильно поводитися на медичній комісії.

Правоохоронці викрили чотирьох ділків, які перетворили схему ухилення від мобілізації на прибутковий «сімейний бізнес» і, за версією слідства, встигли «обслужити» понад сотню «клієнтів», повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Організаторка оборудки — 80-річна мешканка міста Південне Харківського району, яка все життя працювала у медичній сфері та свого часу обіймала посаду заступника головного лікаря однієї з лікарень у Харкові. До схеми вона залучила сімейного лікаря медзакладу, свого сина та племінницю, яка працює співачкою у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка (ХНАТОБ).

Ролі у спільників були чітко розподілені: артистка сканувала і передавала медичні документи та підводила «клієнтів» до конкретного сімейного лікаря, який без зайвих питань видавав потрібні направлення до відповідних спеціалістів залежно від вигаданого захворювання. Син організаторки виступав «кур’єром» для отримання грошей, які в подальшому розподілялись між співучасниками.

Так, використовуючи свій багаторічний стаж, статус та зв’язки у медичних колах, жінка запропонувала військовозобов’язаному чоловіку «допомогу» в оформленні фіктивної інвалідності для отримання відстрочки.

Організаторка забезпечила «замовнику» проходження медоглядів, «вирішила питання» щодо двох фіктивних госпіталізацій на стаціонарне лікування та посприяла отриманню консультативного висновку про нібито наявність хвороби.

Після цього лікар направив відповідний пакет медичних документів «клієнта» на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Весь процес проходив під контролем лідерки групи. Вона особисто зустрічалася з чоловіком і навіть проводила йому у себе вдома спеціальні «інструктажі» — вчила, як саме поводитися перед експертною комісією, щоб гарантовано отримати інвалідність.

Увесь цей «супровід» коштував 6 тис. доларів США, частина з яких нібито призначалася для членів комісії.

У підсумку «замовник» отримав безстрокову третю групу інвалідності та офіційну відстрочку від призову.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чотирьох ділків було затримано та повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Нині всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости