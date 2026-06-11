Їздив на авто з ознаками наркотичного сп’яніння, не сплачував штрафи: у Харкові молодику повідомили про підозру

Неодноразово ігнорував рішення суду та порушував ПДР: слідчі повідомили про підозру мешканцю Харкова.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Співробітники відділу поліції № 2 ХРУП № 2 встановили, що раніше 23-річний чоловік притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 126 КУпАП та був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 7 років. Однак зазначені заходи впливу не зупинили правопорушника.

Так, у серпні минулого року екіпаж патрульної поліції зупинив цього громадянина з ознаками наркотичного сп’яніння. Як з’ясувалося, він продовжував сідати за кермо всупереч рішенню суду про позбавлення права керування транспортними засобами. Щодо порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 130 КУаАП.

Правопорушник неодноразово ігнорував рішення суду, не сплачував штрафи та продовжував керувати автомобілем без водійського посвідчення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України та повідомили фігуранту про підозру.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости