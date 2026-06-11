На Харківщині попрощалися з загиблим захисником

Дергачівська громада простилася із Василем Тейтельбаумом, солдатом 23-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який загинув 14 квітня 2025 року поблизу селища Роздольне на Донецькому напрямку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Василь був корінним мешканцем Руської Лозової – народився і прожив у селі майже все життя, закінчив тут місцеву школу. Дуже полюбляв автомобілі, брав участь у перегонах, займався плаванням, а також мріяв про власних дітей.

У 2019-2021 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України.

Він повторно долучився до ЗСУ у червні 2022 року, боронив Батьківщину на складних ділянках фронту та, на жаль, зник безвісти у квітні 2025 року.

З часом стало відомо, що Василь загинув під час виконання бойового завдання внаслідок російськго обстрілу. Його рештки вдалося повернути у травні 2026 року під час обміну.

На момент гибелі йому було лише 27 років. Захисника поховали на Алеї Слави (Семенське кладовище) у Дергачах.

У Василя залишилися мати Маргарита та брат Олександр.

Агентство Телевидения Новости