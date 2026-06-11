На Харківщині тимчасово перекрили частину траси біля села Киселів

Через аварійний стан водопропускної труби перекрито ділянку автодороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«У зв’язку з аварійним станом штучної споруди (водопропускної труби) та створенням небезпеки дорожнього руху, а також з метою недопущення надзвичайних наслідків починаючи з 11.06.2026 Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області впроваджено закриття руху для всіх транспортних засобів на ділянці км 89+160 – км 97+013 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка», – йдеться у повідомленні.

За даними дорожників, об’їзд закритої ділянки здійснюється автомобільними дорогами загального користування місцевого значення С212220 «Під’їзд до села Киселі» (2,2 км) та С212203 «Кам’янка-Киселі» (7,3 км) відповідно до схеми об’їзду.

Про відновлення руху буде поінформовано додатково.

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