На Харківщині ЗСУ відбили три атаки окупантів з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби окупанти 48 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Одрадне та у бік Колодязного.

На Куп’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках росіяни наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного, Лимана. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників йти вперед у бік населеного пункту Рай-Олександрівка та у районі Закітного.

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