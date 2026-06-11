На Харківщині з візитом побував Міністр енергетики України Денис Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль проінспектував на Харківщині хід виконання робіт із відновлення пошкоджених енергооб’єктів та посилення їхнього захисту.

Про це повідомляє Офіційний телеграм-канал Першого віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Керівники підприємств доповіли щодо ходу виконання ремонтно-відновлювальних робіт та прогнозованих обсягів генерації, з якими Харківщина увійде у наступну зиму. Важливо накопичити достатні запаси енергоресурсів та резервів обладнання», – зазначив Шмигаль.

За його словами, підготовка енергетичного комплексу Харківщини до нового опалювального сезону триває за планом.

«Зафіксували першочергові потреби підприємств в устаткуванні й технічних рішеннях, узгодили подальші дії. Проінспектували також хід виконання робіт із облаштування захисних споруд на об’єктах. Обговорили ключові рішення та подальшу координацію дій», – резюмував Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости