Крим буде повністю ізольовано у найближчому майбутньому, – командувач СБС «Мадяр»

Україна вже «у найближчому майбутньому» відріже тимчасово окупований Крим від росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив в інтерв’ю Reuters.

Він зазначив, що посилення ударів українських безпілотників по окупованих росією територіях вже порушило ворожу військову логістику та постачання палива.

«Мадяр» наголосив, що завдяки цій операції за останній місяць інтенсивність руху по трасі Р-280, яку росіяни називають «Новоросія», від Ростова-на-Дону до Криму зменшилася на 71%. Вона є ключовою для логістики росіян і вже за місяць, підкреслив Бровді, буде повністю під контролем України.

Він сказав, що ще через місяць Україна повністю контролюватиме цю дорогу.

«Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому», – заявив командувач СБС.

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